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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Онс Жабер: я стараюсь убирать изображения Рыбакиной из раздевалок на Уимблдоне

Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала, часто ли вспоминает прошлогодний финал Уимблдона, где она не смогла одолеть спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину.

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Источник: Reuters

«Как часто я вспоминаю прошлогодний финал? В преддверии Уимблдона теперь чаще вспоминаю, да. Не очень приятно заходить в раздевалку и видеть повсюду изображения Рыбакиной, я стараюсь их убирать (смеётся).

Приятно получать столько внимания. Я вышла в финал турнира “Большого шлема”. Это хорошее достижение. Думаю, раньше я не относилась к этому так, потому что, конечно, я хотела взять титул.

Я хочу использовать полученный опыт игры под давлением, чтобы, возможно, провести ещё более классный Уимблдон, чем в прошлом году», — заявила Жабер на пресс-конференции перед Уимблдоном.

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