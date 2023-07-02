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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лучшая теннисистка мира высказалась о допуске россиян на Уимблдон

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек считает справедливым решение организаторов Уимблдона просить игроков выражать свою политическую позицию по ситуации на Украине.

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Источник: Reuters

В конце марта организаторы объявили о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе.

«Я не знаю, что ожидать от зрителей. Но хорошо, что Уимблдон просит игроков говорить о конфликте и о том, кого они в нем поддерживают. Учитывая, что произошло в прошлом году, это справедливо, что организаторы задают такие вопросы», — сказала Швёнтек на пресс-конференции, опубликованной на сайте турнира.

Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут 3—16 июля. В прошлом году организаторы не допустили до участия российских и белорусских игроков, за что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков.

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