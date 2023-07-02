Лучшая теннисистка мира высказалась о допуске россиян на Уимблдон

«Я не знаю, что ожидать от зрителей. Но хорошо, что Уимблдон просит игроков говорить о конфликте и о том, кого они в нем поддерживают. Учитывая, что произошло в прошлом году, это справедливо, что организаторы задают такие вопросы», — сказала Швёнтек на пресс-конференции, опубликованной на сайте турнира.