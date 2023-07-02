Рыбакина рассказала о проблемах со здоровьем перед стартом Уимблдона

«У меня аллергия. Хуже для меня весь май. Я принимаю таблетки антигистаминного типа, как и все. Я подхватила вирус потому, что в тот период моя иммунная система была слабой. Это был просто вирус. Но организм тоже должен был восстанавливаться сам, так что это заняло много времени. В целом, я думаю, мы сделали максимум, что могли. Это было нелегко после “Ролан Гаррос”, потому что мне потребовалось одна неделя, когда я ничего не делала, а потом потихоньку начала тренироваться. Это было тяжело», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.