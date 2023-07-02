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21:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рыбакина рассказала о проблемах со здоровьем перед стартом Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Действующая победительница Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана заявила, что восстановилась и готова к успешному выступлению на теннисном турнире в Лондоне после заражения вирусной инфекцией.

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Источник: Пресс-служба WTA

В начале июня Рыбакина снялась с третьего раунда Открытого чемпионата Франции по теннису из-за вирусной инфекции и резкого ухудшения состояния здоровья.

«У меня аллергия. Хуже для меня весь май. Я принимаю таблетки антигистаминного типа, как и все. Я подхватила вирус потому, что в тот период моя иммунная система была слабой. Это был просто вирус. Но организм тоже должен был восстанавливаться сам, так что это заняло много времени. В целом, я думаю, мы сделали максимум, что могли. Это было нелегко после “Ролан Гаррос”, потому что мне потребовалось одна неделя, когда я ничего не делала, а потом потихоньку начала тренироваться. Это было тяжело», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

«Думаю, я готова к защите титула. Конечно, на турнире много хороших игроков. Первый раунд всегда не из легких. Думаю, что мы достаточно хорошо подготовились. Надеюсь, с каждым матчем я буду чувствовать себя лучше. Да, важно просто начать, а потом посмотрим, что я буду чувствовать», — добавила теннисистка.

Рыбакиной 24 года, она уроженка Москвы и до июня 2018 года выступала за Россию. На ее счету пять титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе победа на Уимблдонском турнире в прошлом сезоне, а также выход в финал последнего Открытого чемпионата Австралии.

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