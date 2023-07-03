«Не собираюсь говорить о политике». Ультиматум Соболенко перед Уимблдоном

Сегодня начинается Уимблдон, на который приехала и вторая ракетка мира Арина Соболенко. Год назад её не пустили на турнир, и сейчас она очень счастлива вернуться и верит, что сможет добиться больших результатов. Разговоры о политике, которыми Соболенко третировали на протяжении всего «Ролан Гаррос» (ей пришлось даже отменить несколько открытых пресс-конференций), в Лондоне она сразу пресекла на корню, выдвинув журналистам ультиматум.

«Я не собираюсь говорить о политике. Отнеситесь к этому с пониманием»

— Какие ощущения перед турниром?

— Счастлива быть здесь, наслаждаюсь каждой секундой на Уимблдоне и не могу дождаться первого матча. Перед тем как продолжить, хотела бы сказать, что не собираюсь говорить о политике. Я здесь только для обсуждения тенниса. Пожалуйста, отнеситесь к этому с уважением. Если у вас есть вопросы о политике, адресуйте их WTA или организаторам турнира. Они могут направить вам мои ответы с предыдущих турниров. Спасибо.

— Это личное решение или какая-то форма давления?

— Это моё личное решение.

«Год назад плакала, когда по телевизору показывали Уимблдон. Не могла смотреть»

— Ваши эмоции от возвращения на Уимблдон после пропуска прошлогоднего турнира?

— Эмоций много, очень счастлива, что снова здесь. Скучала по этому месту. Очень радовалась, когда только приехала, не могла поверить, что здесь. Очень счастлива.

— Ваши ожидания от турнира?

— Чувствую себя хорошо, ожиданий нет. Единственное — я в каждом матче должна показывать свой лучший теннис. Надеюсь, получится (улыбается).

— Думали о том, как для вас закончился турнир в Париже? Это повлияло на подготовку к Уимблдону?

— Тяжёлое окончание турнира, очень расстроилась из-за поражения. Но потом мы с командой поговорили, это стало для меня хорошим уроком. Я несколько дней отдохнула и начала готовиться к травяному сезону.

— Какой урок вынесли?

— Что, несмотря ни на что, нельзя сдаваться, нельзя проигрывать легко. Надо стараться что-то делать. Не психовать на корте, понимать — что бы ни случилось, у меня всё равно есть много шансов. Такой был главный урок.

— Чем занимались во время турнира год назад? Следили за Уимблдоном?

— Сначала была в отпуске, потом тренировалась. Уимблдон особо не смотрела. Так расстраивалась, что не могла смотреть. Плакала каждый раз, когда по телевизору был Уимблдон. Так что в прошлом году я его избегала (улыбается).

«Твёрдо верю, что могу хорошо выступить на траве. Я уже это делала»

— Насколько надо быть психологически устойчивым, чтобы отстраниться от всего, всех событий, концентрироваться на том, чтобы показывать свой лучший теннис. Насколько это тяжело?

— Это нелегко, но я всегда говорю себе, что лучшее, что я могу сделать — это сфокусироваться на том, что контролирую сама. Это сильно помогает не думать ни о чём, кроме тенниса.

— Как вас приняли в клубе после того, как в прошлом году вас здесь не было? И какого приёма ждёте от британских фанатов?

— Ожиданий нет, надеюсь только, что они будут меня поддерживать, как в прошлом году. Вот и всё.

— Каково вернуться на траву после двухлетнего отсутствия?

— Не то чтобы я совсем не играла на траве, в прошлом году у меня было два турнира — в Хертогенбосхе и Берлине. Ощущения потрясающие. Травяной корт Уимблдона — это что-то, он идеальный. Потрясающие ощущения на траве.

— Вы тренировались с Рыбакиной на Центральном корте. Вы обе — одни из главных претенденток на титул, что об этом думаете?

— Тренироваться на Центральном корте было очень круто. Корт кажется идеальным, там всё идеально. Отличная потренировались с Еленой, на высоком уровне. Очень хорошая тренировка перед стартом турнира.

— Насколько уверенно сейчас чувствуете себя на траве?

— Не люблю говорить об уверенности, для меня это немного странно. Просто хочу сказать, что твёрдо верю, что могу хорошо выступить на траве. Я уже это делала. Чувствую себя хорошо.

— Давайте поговорим о новой «большой тройке». Думаете, вы здесь фавориты или в спор может вмешаться кто-то ещё?

— Много видела разговоров о «большой тройке». Круто быть одной из этих великолепных игроков. Надеюсь, продолжу добиваться высоких результатов. Да, думаю, мы здесь фавориты, но неважно, кто фаворит, всё дело в твоей концентрации и в твоём теннисе. Уверена, что если покажу свой лучший теннис, если буду сконцентрирована от начала и до конца, то смогу успешно выступить на Уимблдоне.

— Вы впервые играете на Уимблдоне в статусе чемпионки ТБШ. Ваша вера относительно Уимблдона из-за этого стала сильнее?