«Вы же в курсе, что я не из России?» Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне

«Вы же знаете, что я не из России? Вам придётся переформулировать, потому что я не понимаю. Вы спрашиваете, насколько большим я считаю значение Уимблдона на международной арене? Или что он значит для меня? Я думаю, что на международной арене Уимблдон, несомненно, является одним из крупнейших теннисных событий, и так было всегда, и это самый старейший турнир в истории. Очень знаковая вещь. Как его воспринимают в России, я толком сказать не могу, я не оттуда», — ответила Азаренко.