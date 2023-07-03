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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вы же в курсе, что я не из России?» Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко на пресс-конференции после выхода во второй круг Уимблдона получила от журналиста вопрос, который её удивил.

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Источник: AP 2022

«Что значит Уимблдон для России? Насколько он там значим? С точки зрения роли, которую он играет в культуре?» — спросил белоруску Азаренко один из журналистов.

«Вы же знаете, что я не из России? Вам придётся переформулировать, потому что я не понимаю. Вы спрашиваете, насколько большим я считаю значение Уимблдона на международной арене? Или что он значит для меня? Я думаю, что на международной арене Уимблдон, несомненно, является одним из крупнейших теннисных событий, и так было всегда, и это самый старейший турнир в истории. Очень знаковая вещь. Как его воспринимают в России, я толком сказать не могу, я не оттуда», — ответила Азаренко.

После чего журналист извинился и признал, что задал плохой вопрос.

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