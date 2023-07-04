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01:45 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана успешно стартовал на «Уимблдоне» и повторил достижение Федерера

26-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик одержал волевую победу в матче первого круга «Уимблдона». Соперником лучшего теннисиста Казахстана был американец Маккензи Макдональд (№ 54), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Terra Wortmann Open

Первый сет остался за 28-летним американцем, который оказался более надежным на тай-брейке — 6:7 (3). Однако следующие три партии выиграл уже 26-летний представитель Казахстана — 6:4, 6:4, 6:4.

Матч продолжался два часа и 49 минут. За это время Бублик совершил 24 эйса при 11 двойных ошибках, а также набрал 74 активно выигранных мяча при 49 невынужденных ошибках. У его соперника шесть подач навылет и восемь ошибок при вводе мяча в игру, а также 28 виннеров при 25 невынужденных ошибках.

Теперь счет в личном противостоянии между Бубликом и Макдональдом стал 2:1 в пользу казахстанца. В следующем круге Александр сыграет с еще одним американцем Джеффри Вольфом (№ 48), который ранее переиграл француза Энцо Куако (№ 158).

Отметим, что Бублик повторил достижение великого Роджера Федерера. С 2011 года лишь легендарному швейцарцу удавалось выиграть турнир АТР 500 в Галле (Германия), а затем успешно стартовать на «Уимблдоне». Остальных шести чемпионов немецкого соревнования ждала неудача в первом круге лондонского «Большого шлема».

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