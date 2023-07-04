Впервые за 26 лет во 2-м круге Уимблдона не будет Федерера, Надаля или сестер Уильямс
Американская теннисистка, 4-кратная олимпийская чемпионка, Винус Уильямс не смогла преодолеть 1-й круг Уимблдонского турнира.
Американская теннисистка, 4-кратная олимпийская чемпионка, Винус Уильямс не смогла преодолеть 1-й круг Уимблдонского турнира.
На старте соревнований 5-кратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде уступила украинке Элине Свитолиной — 4:6, 3:6.
Как отмечает Opta, впервые за 26 лет во 2-м круге Уимблдона не будет ни Серены и Винус Уильямс, ни швейцарца Роджера Федерера, ни испанца Рафаэля Надаля. В сумме у них 22 победы на Уимблдоне в одиночном разряде.