Впервые за 26 лет во 2-м круге Уимблдона не будет Федерера, Надаля или сестер Уильямс

Как отмечает Opta, впервые за 26 лет во 2-м круге Уимблдона не будет ни Серены и Винус Уильямс, ни швейцарца Роджера Федерера, ни испанца Рафаэля Надаля. В сумме у них 22 победы на Уимблдоне в одиночном разряде.