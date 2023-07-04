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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина прокомментировала успешный старт на «Уимблдоне»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала успешный старт на «Уимблдоне — 2023», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче первого круга женского одиночного разряда Рыбакина в статусе действующей чемпионки «Уимблдона» обыграла американку Шелби Роджерс — 4:6, 6:1, 6:2.

"Тяжелый матч, сегодня я сильно нервничала. Я даже не могла скрывать это, как вы могли заметить по моей двойной ошибке в начале матча. Снова великолепная атмосфера, рада выйти в следующий круг.

В прошлом году мне довелось сыграть на Центральном корте перед королевской ложей, но это не помогло мне сегодня — я снова нервничала. Но еще раз — великолепная атмосфера! Первый раз здесь я играла под крышей, травяное покрытие совсем как новенькое. Я очень рада пройти дальше, получаю удовольствие от момента здесь", — заявила Рыбакина.

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