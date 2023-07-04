Рыбакина прокомментировала успешный старт на «Уимблдоне»

"Тяжелый матч, сегодня я сильно нервничала. Я даже не могла скрывать это, как вы могли заметить по моей двойной ошибке в начале матча. Снова великолепная атмосфера, рада выйти в следующий круг.

В прошлом году мне довелось сыграть на Центральном корте перед королевской ложей, но это не помогло мне сегодня — я снова нервничала. Но еще раз — великолепная атмосфера! Первый раз здесь я играла под крышей, травяное покрытие совсем как новенькое. Я очень рада пройти дальше, получаю удовольствие от момента здесь", — заявила Рыбакина.