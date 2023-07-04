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21:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 2-й раунд Уимблдона

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 1/64 финала белоруска победила венгерскую теннисистку Панну Удварди (82) — 6:3, 6:1. Встреча, проходившая на крытом корте, продолжалась 1 час. В 1/32 финала Соболенко встретится с победительницей матча между итальянкой Камиллой Джорджи (48) и представительницей Франции Варварой Грачевой (41).

Вчера экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (20) одолела китаянку Юэ Юань (106) — 6:4, 5:7, 6:4. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет представительница Аргентины Надя Подорошка (80).

Сегодняшний поединок белоруски Александры Саснович (69) и испанки Нурии Парризас Диас (105) не состоялся из-за дождя. По этой же причине не смогли сыграть белорус Илья Ивашко (102) и аргентинец Федерико Кория (104).

Уимблдонский турнир завершится 16 июля, его общий призовой фонд составляет 44,7 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 2,35 млн фунтов стерлингов.

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