Арина Соболенко: До конца не понимала, насколько скучала по Уимблдону

"Очень рада, что играла на крытом корте. Хорошо, когда знаешь, что твой день закончится сегодня. Но мне было очень жаль остальных игроков. Тяжело вот так сидеть весь день на стадионе, и так и не сыграть. Надеюсь, завтра погода будет лучше и все смогут доиграть свои матчи.

Я очень сильно люблю Уимблдон, у меня остались отличные воспоминания от турнира два года назад, когда я дошла до полуфинала. На Уимблдоне я всегда наслаждаюсь своей игрой, атмосферой. В прошлом году в это время мне было непросто, очень рада, что в этом году я здесь. Наслаждаюсь каждой секундой на корте.