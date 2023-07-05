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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава Федерации тенниса Казахстана: сейчас все говорят только о Елене Рыбакиной

Глава Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал о роли действующей чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной в популяризации тенниса в стране.

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Источник: Reuters

«Раньше нашим лучшим спортсменом был Геннадий Головкин, боксёр, но сейчас все говорят только о Елене Рыбакиной. Она новая икона, и это другая ситуация. Мы счастливы, что она поощряет новое поколение детей приходить и играть в теннис», — приводит слова Утемуратова The Guardian.

Елена Рыбакина переехала в Казахстан из России вскоре после того, как Федерация тенниса страны стала выходить из затяжного кризиса: к тому моменту теннисистов в государстве почти не было, поэтому руководство приняло решение повысить финансирование этого вида спорта, привлекая бизнесменов. Рыбакина оказалась в Казахстане, потому что ей предложили полное финансовое обеспечение всех турниров и сборов — в обмен на выступление под флагом страны: в России молодую теннисистку, как она признавалась в интервью, никто не поддерживал.

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