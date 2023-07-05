Организаторы «Уимблдона» перенесли матч лучшего теннисиста Казахстана

Соперником лучшего теннисиста страны за выход в третий раунд станет Джеффри Вулф из США. Матч должен был состоятся сегодня, 5 июля. Но из-за дождя игра была перенесена на 6 июля. Предположительно она начнется в 16:00 по времени Астаны.