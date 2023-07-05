Организаторы «Уимблдона» перенесли матч лучшего теннисиста Казахстана
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграет во втором круге мужского одиночного разряда на «Уимблдоне — 2023», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграет во втором круге мужского одиночного разряда на «Уимблдоне — 2023», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником лучшего теннисиста страны за выход в третий раунд станет Джеффри Вулф из США. Матч должен был состоятся сегодня, 5 июля. Но из-за дождя игра была перенесена на 6 июля. Предположительно она начнется в 16:00 по времени Астаны.
В первом круге Бублик нанес поражение другому американцу Маккензи Макдональдсу — 6:7, 6:4, 6:4, 6:4.