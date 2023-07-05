Рыбакина узнала следующую соперницу на «Уимблдоне»
Стала известна соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной во втором круге женского одиночного разряда «Уимблдона — 2023», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стала известна соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной во втором круге женского одиночного разряда «Уимблдона — 2023», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В следующем круге соревнований первая ракетка Казахстана сыграет с француженкой Ализе Корне, которая оказалась сильнее Нао Хибино из Японии — 6:2, 6:2. Их встреча длилась один час и пять минут.
Напомним, что Рыбакина в качестве действующей победительницы турнира в первом круге победила американку Шелби Роджерс — 4:6, 6:1, 6:2.