16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу россиянки, вышедшей в основную сетку через квалификацию. Китаянка не имела номера посева. Во втором круге Андреева встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (10-й номер посева).

Ранее Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который стал дебютным взрослым турниром Большого шлема в карьере россиянки. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Ван Сиюй 21 год, она располагается на 65-й строчке мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема китаянка не проходила дальше третьего круга.