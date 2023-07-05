Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/32 финала Уимблдонского турнира

В поединке 1/64 финала белорус, занимающий 102-е место в мировом рейтинге, обыграл аргентинца Федерико Кория, у которого 104-я позиция, — 4:6, 6:4, 6:3, 6:0. Матч продолжался 2 часа 25 минут. В 1/32 финала Илья Ивашко сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (24).

Также сегодня в 1/64 финала женских состязаний белоруска Александра Саснович (69) будет соперничать с испанкой Нурией Парризас Диас (105). Завтра Виктория Азаренко (20) в матче второго раунда встретится с представительницей Аргентины Надей Подорошкой (80). На старте Азаренко одолела китаянку Юэ Юань (106) — 6:4, 5:7, 6:4. Еще одна белоруска Арина Соболенко (2) в первом круге переиграла венгерскую теннисистку Панну Удварди (82) — 6:3, 6:1. В 1/32 финала соперницей Соболенко будет представительница Франции Варвара Грачева (41).