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20:05 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Сафиуллин впервые вышел в третий круг Уимблдона

В четверг спортсмен в трех сетах обыграл француза Корантена Муте.

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Источник: AFP 2023

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин в четверг обыграл французского теннисиста Корантена Муте в матче второго круга Уимблдона.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Сафиуллина. Оба спортсмена не получили номер посева на турнире. В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между аргентинцем Гидо Пельей (без номера посева) и французом Гарольдом Майо, попавшим в основную сетку соревнований через квалификацию.

Сафиуллин впервые вышел в третий круг на турнире Большого шлема. Ранее его лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open и Roland Garros в 2021 году.

Сафиуллину 25 лет, он занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2015 году россиянин выиграл Australian Open среди юниоров.

Муте 24 года, в мировом рейтинге он занимает 71-ю позицию. На счету французского теннисиста нет побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом Муте на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2022 году.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составил $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является cерб Новак Джокович. Российские теннисисты ни разу не выигрывали этот турнир в мужском одиночном разряде. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. По решению Ассоциации лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в нынешнем сезоне российские и белорусские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.

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