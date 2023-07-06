Тренер Джоковича — легенда Уимблдона. Он победил на турнире благодаря wild сard, один из матчей играл три дня

В речи после победы на «Ролан Гаррос»-2023 Новак Джокович отметил особую роль своего бокса — без него, по словам серба, рекордной 23-й победы на мэйджорах не было бы: «Спасибо моей команде. Люди об этом не знают, но последние несколько недель я вас просто пытал».

С 2019 г. команду Джоковича возглавляет Горан Иванишевич — один из величайших подающих в истории. У хорвата невероятная судьба — в 1990-е он был одним из ведущих игроков мира, но свою единственную победу на «Шлемах» одержал уже в новом веке, на излете карьеры. А затем Иванишевич нашел себя в тренерстве — именно он сделал Новака почти непобедимым.

Репутация вечного неудачника

Родители Горана были потомственными учеными, с деньгами в семье всегда были сложности. Для того, чтобы отправить сына в теннисную школу Ники Пилича в Германии, Иванишевичам пришлось продать дом. Юноша понимал ответственность, и на каждой тренировке выкладывался по максимуму. Первые большие результаты пришли уже в 16 лет, когда Горан выиграл молодежный Открытый чемпионат Италии, а затем победил в паре на US Open.

На взрослом уровне Иванишевич заявил о себе в 1990-м, пробившись в четвертьфинал «Ролан Гаррос». После этого в течение десятилетия Горан был одним из ведущих теннисистов мира — выиграл два десятка турниров, включая Кубок большого шлема (по значимости эти соревнования сравнимы с Итоговым чемпионатом — одно время они проводились параллельно), завоевал Кубок Дэвиса и Кубок Хопмана, а также две бронзы Олимпиады-1992 в одиночном и парном разрядах. На церемонии открытия Игр в Барселоне Иванишевича выбрали знаменосцем сборной Хорватии.

Наивысшей позицией в рейтинге ATP для Горана Иванишевича была второе место в 1994-м | Источник: AP 2023

Стиль и манера поведения Горана были уникальными. Он всегда старался диктовать условия на корте — мощно подавал и развивал атаки. Всегда действовал эмоционально — разговаривал с собой по ходу матчей, разбивал ракетки, орал на судей. Всегда был крайне остроумен — Пит Сампрас вспоминал, что теннисисты старались не пропускать пресс-конференций Иванишевича, потому что к ним он относился «как к сеансам психотерапии», за этим было интересно наблюдать. Например, после плохих матчей Горан желал себе сесть в тюрьму и размышлял о суициде.

Главным турниром в карьере хорвата был Уимблдон. В 1990-е он трижды играл в финале турнира, но каждый раз уступал: в 1992-м Андре Агасси, в 1994-м и 1998-м — Сампрасу. Последнее поражение получилось невероятно болезненным — в пяти партиях, причем в решающей Иванишевич имел два сетбола на преимущество в 2:0. Впоследствии Горан называл Сампраса «парнем, который пару раз разрушил мне жизнь».

После того финала Горан психологически надломился и получил травму плеча — в итоге за два следующих сезона он выпал из первой сотни рейтинга. «Я был потерян, не чувствовал себя на корте так же комфортно, как раньше. На тренировках играл хорошо, но когда выходил на матч, не понимал, что мне делать. Чем дальше, тем становилось хуже».

Турнир жизни

Сезон 2001 г. 29-летний Иванишевич начинал в качестве 129-й ракетки мира и вынужден был просить wild card на большие турниры. Australian Open разрешения не дал, поэтому Горану пришлось играть квалификацию, но хорват покинул Мельбурн сразу после первого матча. По его словам, он очень долго искал корт номер 50 и пришел на матч раздраженным: «После той игры, а она продолжалась не больше 40 минут, я понял, что у меня есть два варианта: либо заканчивать, либо выкладываться на все 100».

Иванишевич начал играть как можно меньше официальных матчей, пока набирает форму. Решение себя не оправдало. В Queen’s Club он уступил в первой же встрече. «Я сыграл очень плохо, боялся, что организаторы Уимблдона видели матч и теперь не дадут мне wild card», — вспоминал хорват. Но боссы «Шлема» не забыли былых заслуг Горана и разрешение Иванишевичу, наряду с тремя британцами, все-таки дали.

Иванишевич смог выиграть финал Уимблдона лишь с четвертой попытки | Источник: AP 2023

Поначалу все было против хорвата: фирма Head прислала ему нелюбимые ракетки, а экипировщик Sergio Tacchini выдал только три футболки на весь турнир. Но Горан относился ко всем неприятностям с юмором. На Уимблдоне-2001 у него получилось главное — раскрепоститься. Иванишевич был аутсайдером, никто от него ничего не ждал, в том числе он сам. Именно психологическая зажатость мешала Горану выигрывать главные матчи на предыдущем этапе карьеры.

В первом круге хорват разобрался с американцем Фредриком Джонсоном, во втором разбил экс-первую ракетку мира Карлоса Мойю, в третьем победил 19-летнего Энди Роддика. Параллельно на пресс-конференциях Иванишевич поддерживал шутку, что в его голове живет несколько Горанов, и они друг с другом иногда конфликтуют: «Сейчас они оба в Лондоне и думают в одном направлении. Это важно». На второй неделе Горана начало беспокоить плечо, но оно не помешало ему разобрать Грега Руседски в ⅛ и Марата Сафина в ¼.

Полуфинал против первой ракетки Британии Тима Хенмэна продолжался три дня — с пятницы по воскресенье. Любимец местной публики вел 2:1, в субботу на тай-брейке был в двух очках от победы, но занервничал и отдал четвертый сет. Вскоре пошел дождь, и на следующий день Иванишевич взял решающую партию со счетом 6:3.

Финал в понедельник получился еще более тяжелым. И Горан, и двукратный чемпион US Open австралиец Патрик Рафтер невероятно нервничали и допускали слишком много ошибок, регулярно отдавая друг другу подачи. Теннисисты провели пять партий, в решающей счет дошел до 9:7.

Иванишевич выиграл финал Уимблдон с четвертой попытки и с четвертого матчбола. Так он стал самым возрастным чемпионом турнира и первым обладателем wild сard, взявшим титул.

Помощь легенде

В сущности тот финал завершил карьеру Иванишевича. Он провел еще три неполных сезона, но серьезных результатов не добился — мотивация закончилась окончательно. Последний матч в карьере Горан сыграл на Уимблдоне-2004, а затем ушел в заслуженный отпуск на несколько лет. В 2011-м Иванишевич попытался на время вернуться, предложил Марину Чиличу выступить в паре на турнире в Загребе, но дуэт уступил в первом же круге. Тогда Горан понял — нужно искать новую работу.

Увидев перспективу в Чиличе, он начал оказывать соотечественнику консультации. У Марина были все данные, чтобы стать одним из лучших подающих в туре, но подавал он все равно нестабильно. Иванишевич понял, как это исправить. В 2013-м Марин официально назвал Горана своим тренером, а уже на следующий год увидел результат — победа на US Open. Тогда на Иванишевича появился большой спрос. Поработав еще полтора года с Чиличем Горан согласился взять в подопечные финалиста Уимблдона-2010 Томаша Бердыха.

«Честно, это намного проще, чем играть самому, — делился Иванишевич впечатлениями от работы наставником. — Но с другой стороны, тренировать — это забавное, волнительное, и в то же время ответственное занятие». Впрочем помочь Бердыху Горан так и не смог — Томаш прекрасно был подкован технически, великолепно подавал, но уступал на всех крупных турнирах из-за слабой психологической подготовки. Горан сам никогда не был ментальным гигантом, так что здесь он ничем чеху помочь не мог. Ровно та же проблема была и у канадца Милоша Раонича, с которым Иванишевич работал в 2018−19 гг.

Зато у Новака Джоковича с психологической стабильностью был полный порядок. А вот с подачей сербу помощь была нужна. Еще в 2010-м Мариан Вайда, с которым Джокович добился первых успехов в карьере, отмечал: «У Новака нет подачи». Это был единственный элемент игры, в котором серб был далек от идеала. Иванишевич вошел в команду Джоковича в 2019-м, постепенно вытеснил Вайду и поставил многократному победителю «Шлемов» одну из лучших подач в туре.

Джокович выигрывал Уимблдон семь раз. Рекорд среди мужчин (восемь побед) принадлежит Роджеру | Источник: AP 2023

Новак изменил технику: начал ниже подбрасывать мяч, быстрее выходить на него и больше вкладываться. В итоге подача стала более хлесткой и агрессивной. Благодаря Горану Новак прибавил и во второй подаче — он сделал ее более вариативной и острой. Теперь Новак стабильно входит в топ-10 игроков по качеству подачи — соответствующая статистика регулярно обновляется на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Это как если бы вы были тренером мадридского “Реала”, — описывал Иванишевич свои ощущения от работы с Джоковичем. — Если ты не выигрываешь одну или две игры, тебя увольняют».

Впрочем, Горан вполне справляется с давлением — под его руководством Джокович победил уже на семи турнирах «Большого шлема». В 2021-м Новак был близок к тому, чтобы собрать календарный «Шлем», в этом году он будет пробовать добраться до этого достижения еще раз — Australian Open и «Ролан Гаррос» серб уже взял.