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6 июля, источник: Чемпионат.com

Анастасия Потапова впервые вышла в 3-й круг Уимблдона и сыграет с Миррой Андреевой

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг Уимблдона-2023.

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Источник: Reuters

В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» 22-я сеяная Потапова нанесла поражение представительнице Словении Кае Юван, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Потапова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Юван не выполнила ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

22-летняя Потапова в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона, в третий круг Анастасия вышла впервые.

За выход в ⅛ финала Уимблдона Потапова сыграет с 16-летней соотечественницей Миррой Андреевой, начавшей соревнования с квалификации.

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