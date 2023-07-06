Анастасия Потапова впервые вышла в 3-й круг Уимблдона и сыграет с Миррой Андреевой

В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» 22-я сеяная Потапова нанесла поражение представительнице Словении Кае Юван, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Потапова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Юван не выполнила ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

22-летняя Потапова в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона, в третий круг Анастасия вышла впервые.