Матч с участием Даниила Медведева на Уимблдоне не был доигран из-за наступления темноты

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США — 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.