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6 июля, источник: ТАСС

Матч с участием Даниила Медведева на Уимблдоне не был доигран из-за наступления темноты

Россиянин выиграл у француза Адриана Маннарино первые два сета со счетом 6:3, 6:3, в третьей партии счет 4:4.

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Источник: Reuters

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Матч третьего круга Уимблдонского теннисного турнира между россиянином Даниилом Медведевым и французом Адрианом Маннарино перенесен на 7 июля из-за наступления темноты.

Медведев выиграл первые два сета со счетом 6:3, 6:3. В третьей партии счет 4:4.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США — 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Маннарино 35 лет, в мировом рейтинге он 35-й. На его счету два титула под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше четвертого круга.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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