«Из Европы получается дешевле». Почему российские топ-теннисисты тренируются за границей

В апреле в Монако прошел теннисный турнир серии «Мастерс». Победу на нем одержал Андрей Рублев (№ 7 в мировом рейтинге), а Даниил Медведев (№ 3) дошел до четвертьфинала. Для первой ракетки России турнир в Монте-Карло вполне можно назвать домашним: Медведев живет в Монако с 21 года, а из России во Францию он уехал еще раньше — в 18. Сейчас ему 27 лет, и к жизни за рубежом он давно адаптировался. В соцсетях называет Монако домом, а в интервью при необходимости легко переходит на французский — его пришлось выучить, чтобы общаться с тренером Жилем Сервара и его помощниками.

Рублеву для теннисного роста пригодился другой язык — испанский. В 2016 г. он переехал в Барселону, где тренируется у Фернандо Висенте. Карен Хачанов (№ 11) общается со своей командой — шведом Фредриком Розенгреном и хорватом Ведраном Мартиком — на английском. Раньше Хачанов тренировался в Испании и Хорватии, но в последние годы он проводит много времени в Объединенных Арабских Эмиратах. «Я живу в Дубае с ноября по апрель, — рассказывал теннисист в конце 2022 г. в подкасте “Культурная страна”. — Потом с весны до конца лета — начала осени живу в Москве и Барселоне, так как в это время начинается европейская серия турниров и из этих городов удобнее добираться».

Аслан Карацев | Источник: Reuters

Тренировочная география Аслана Карацева (№ 50) тоже весьма пестрая. Сначала он готовился к турнирам в Испании и Германии, в 2019 г. перебрался в Минск, где работал под руководством белоруса Егора Яцюка. Позже Карацев обратился к немецкому специалисту, затем к известному российскому тренеру Борису Собкину, а в 2022 г. вернулся к Яцюку. Как ни странно, в Белоруссии условия для Карацева оказались лучше, чем в России.

Вероника Кудерметова | Источник: Reuters

В женском теннисе ситуация похожая. Большинство российских топ-теннисисток тренируются за границей. Одно из редких исключений — Вероника Кудерметова (№ 12). Она живет на два города — то в Казани, то в Москве, а ее подготовкой руководит муж Сергей Демехин. При этом лучшая из россиянок Дарья Касаткина (№ 10) поселилась в Барселоне. Екатерина Александрова (№ 22) с 11 лет тренируется и живет в Праге. Родившаяся на Кольском полуострове Людмила Самсонова (№ 15) почти всю жизнь провела на Апеннинах и даже поначалу представляла на турнирах Италию, пока в 2018 г. не сменила флаг на российский.

Алина Корнеева | Источник: AP 2023

Среди юниоров тоже есть те, кто тренируется за границей. Одной из сильнейших в своем возрасте называют 16-летнюю Алину Корнееву, которая в 2023 г. выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Раньше Корнеева занималась на Мальорке в академии Рафаэля Надаля, но сейчас тренируется в московской школе «Спартак». Возвращение на родину ее отец в интервью «Бизнес Online» мотивировал тем, что она соскучилась по российским кортам.

Андрей Кузнецов | Источник: РИА "Новости"

«Много академий в Испании, США и Германии. Что-то есть во Франции и Италии, — рассказывает “Ведомости. Спорту” Александр Кузнецов, тренер и отец победителя юниорского Уимблдона-2009 Андрея Кузнецова. — Обычно это происходит так: теннисист нашел какое-то место, ему там понравилось, купил там недвижимость, и дальше он к ней привязан. Некоторые меняют страны каждые несколько месяцев, чтобы проводить в шенгенской зоне определенное количество дней и не нарушать закон. Другие же получают вид на жительство (ВНЖ)».

Российские теннисисты действительно сталкиваются с визовыми проблемами. Например, в начале июня, меньше чем за месяц до Уимблдона, агент Медведева Лев Кассиль жаловался, что лишь 15% российских игроков получили британские визы. Наличие ВНЖ в условной Испании решает проблему участия в европейских турнирах в шенгенской зоне.

Читайте также Варвара Грачева станет второй ракеткой Франции

Но некоторые теннисисты идут дальше — получают паспорт и меняют спортивное гражданство. Так, например, поступила Варвара Грачева (№ 41), которая с 2022 г. выступает под французским флагом. Прежде она тренировалась в Германии, а в последние годы — в Каннах. Кроме того, летом 2022 г. Касаткина и Рублев допускали, что в случае отстранения россиян от всех турниров они рассмотрят возможность сменить гражданство — в этом случае несколько лет жизни в другой стране могут упростить процедуру. Подобное предложение в прошлом поступало, например, Медведеву.

«Насколько знаю, у Даниила были определенные контакты, но он отказался менять гражданство, — рассказал в интервью “СЭ” первый тренер Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар. — Как я понимаю, он всегда гордился тем, что играет за Россию. Несмотря на то что он уже много лет живет во Франции и Монако. По опыту работы с русскими знаю, что у них принадлежность к своей стране в коже, в крови».

Корты с подогревом

Зачастую выбор в пользу Испании или Франции продиктован практическими соображениями. Карьера профессионального игрока состоит не только из тренировок и матчей, но и из бесчисленных перелетов.

Например, в 2022 г. Рублев поучаствовал в 24 турнирах. География получилась обширной: от Индиан-Уэллса (США) и Монреаля (Канада) до Мельбурна (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ). Причем паузы между соревнованиями иногда настолько короткие, что их участники тратят перерыв исключительно на дорогу. 20 февраля 2022 г. Рублев в тяжелейшем финале в Марселе обыграл Феликса Оже-Альяссима, а уже 22-го встречался в первом круге турнира в Дубае с англичанином Даниэлем Эвансом.

На тренировки времени часто не хватает, поэтому каждый день перерыва между матчами теннисисты стремятся потратить либо на восстановление, либо на подготовку, а не на дорогу. В плане логистики Испания или Германия выглядят гораздо привлекательнее. Из Москвы сейчас прямые рейсы летают только в несколько стран, где проходят большие теннисные турниры: в Турцию, Сербию, ОАЭ, Казахстан и Израиль. В остальных случаях придется добираться с пересадками.

«До 24 февраля 2022 г. тренироваться в России еще можно было, — рассуждает Кузнецов. — Теперь же в этом меньше смысла. Усложнилась логистика — пока из одного места в другое доедешь, силы кончатся. К тому же из Европы получается дешевле. Сейчас в Испанию слетать — это почти 100 000 ₽, хотя раньше можно было уложиться в 25 000».

Кроме логистики, Кузнецов называет еще одну причину, которая заставляет теннисистов уезжать из страны. В России невозможно готовиться к зимним турнирам, считает тренер. Например, чтобы достойно выступить на январском Australian Open, придется арендовать площадку где-то в теплых краях, ведь даже в Сочи в это время тренироваться невозможно. Впрочем, с Кузнецовым не согласен главный тренер Санкт-Петербургской теннисной академии Артем Кириллов. Он утверждает, что в России есть условия для подготовки даже к зимним турнирам, но придется потратиться на обогрев.

«Не знаю, как в других городах, но в Москве и Питере есть крытые корты с подогревом, — говорит он “Ведомости. Спорту”. — И их аренда точно стоит дешевле, чем в теплых странах сейчас. Зимой, наверное, придется заплатить больше. В целом за границей много возможностей заниматься при хорошей погоде, но сейчас такой курс евро, что тренироваться в России не так уж и дорого. Стоимость аренды может отличаться в 4−10 раз».

$4000 в неделю.

Одна из главных проблем профессионального тенниса, с которой сталкиваются многие спортсмены вне зависимости от страны проживания, — дефицит квалифицированных тренеров. Кузнецов уверен, что в целом в России созданы неплохие условия для тренировок: он приводит в пример клуб «Спартак» в Москве, теннисный центр в Балашихе и Академию Шамиля Тарпищева в Казани. Но, по его словам, с местными тренерами успеха добиться трудно.

«В такой академии с вас просят 3000 евро в месяц с питанием и размещением, — рассуждает Кузнецов. — Но там вами тренер особо заниматься не будет. Может быть, этих денег достаточно, если речь идет о детских занятиях, но на уровне высшего спортивного мастерства все это будет стоить дороже».

Найти тренера за границей тоже сложно и дорого. Многие профессиональные теннисисты работают под руководством одного специалиста всю карьеру. Спрос на особо востребованных такой, что обычно не тренер переезжает к игроку, а игрок к тренеру.

«Я искал для сына тренера, но мы его так и не нашли, — вспоминает Кузнецов. — В Германии он занимался за $1000 в неделю. В Барселоне в академии 4 Slam Tennis, где готовится к турнирам Андрей Рублев, попросили уже $4000. И это только тренеру! Такая цена для нас запредельная. Но за тысячу-полторы плюс часть призовых можно найти специалиста, хотя и не топ-уровня».

Теннисисты и не скрывают, чего им стоят победы и титулы. По словам Рублева, на двух тренеров и физиотерапевта у него уходит $600 000 в год и еще 10% от призовых. Отбивать затраты на подготовку помогают не только спортивные достижения, но и рекламные соглашения. Тот же Рублев с 2021 г. сотрудничает с производителем ракеток Head и итальянским модным брендом Bvlgari. В последние месяцы он продвигает собственный бренд одежды Rublo и работает с рекламным агентством Seventy Two Sports Group. У Медведева доходы от спонсоров тоже значительные. По данным Forbes, за год с US Open 2021 он заработал $19,3 млн, из них призовые — это только $7,3. Среди главных спонсоров игрока — Lacoste, часовой бренд Bovet 1822 и производитель геймерского оборудования HyperX.

Университеты в США, сборы во Пскове

Мечтой многих юных теннисистов — причем не только из России — остаются США. Вершиной теннисной подготовки в Штатах вот уже несколько десятилетий считается Академия IMG во Флориде, которую в 1978 г. открыл тренер Ник Боллетьери. Здесь начинали Серена и Винус Уильямс, Борис Беккер, Андре Агасси, Мартина Хингис, а из россиянок — Мария Шарапова и Анна Курникова. Стоимость обучения — от $66 000 до $89 000 в год в зависимости от возраста, и потянуть такие затраты могут только очень состоятельные родители либо спонсоры. Впрочем, пробиться в США, пусть и в центры подготовки более низкого уровня, можно и другим способом — через американскую систему образования, которая поощряет успешных спортсменов.

«Мы сотрудничаем с университетами и колледжами США, которые готовы учить и давать возможность заниматься теннисом, — рассказывает Кириллов. — Российских ребят там ценят. У них хорошее воспитание, менталитет и образование, а если они знают английский, то вообще сказка.



Одна из наших лучших воспитанниц Виктория Павловец училась и тренировалась в штате Айдахо, а потом ее перевели в Нью-Йорк. Ее хвалят не только за спортивные успехи, но и за хорошее базовое образование. В последние годы в Штаты едут очень многие, причем не только из России: французы, немцы, англичане — туда едут все. Кто-то там остался, кто-то не нашел себя и вернулся. Образовательная программа существует до сих пор, правда, сейчас сократилось число желающих — некоторые за полтора года подостыли к этой затее».

Соревнования и сборы за границей проводят и российские центры подготовки. Например, Академия Александра Островского, филиалы которой находятся в Химках и Туле, отправляет юных теннисистов летом в Германию, а зимой в ОАЭ. Скажем, в августе две недели тренировок в немецком Дорстене обойдутся в 1440 евро без перелета. В Петербургской теннисной академии ограничиваются ближним зарубежьем — Кириллов связывает это с визовыми проблемами и безопасностью. Воспитанники его школы ездят на турниры в Центральную Азию, Грузию и Армению. Сборы проходят в России или в странах, куда проще всего добраться. Раньше академия организовывала тренировки в Финляндии. Сейчас — в Азербайджане, Абхазии или где-то поближе — в Пскове или Зеленогорске.