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15:00 (мск), источник: БЕЛТА

Теннисистка Александра Саснович проиграла в 1/32 финала Уимблдона

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки проводят сегодня очередные встречи Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Первой свой поединок провела Александра Саснович (69-й номер мирового рейтинга), которая в 1/32 финала проиграла чешке Петре Квитовой (9) — 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В 1/64 финала Саснович победила испанку Нурию Парризас Диас (105) — 6:2, 6:1.

Также сегодня Арина Соболенко (2) сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой (41). В первом раунде Соболенко обыграла венгерку Панну Удварди (82) — 6:3, 6:1.

Вслед за ней Виктория Азаренко (20) будет соперничать с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (10). На старте соревнований экс-первая ракетка мира одолела в трехсетовом поединке китаянку Юэ Юань (106) — 6:4, 5:7, 6:4, а потом уверенно переиграла представительницу Аргентины Надю Подорошку (80) — 6:3, 6:0.

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