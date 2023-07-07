Казахстанский теннисист проиграл на старте «Уимблдона»

Он принял участие в соревнованиях в парном разряде.

В дуэте с американцем Максимом Кресси Голубев играл против британско-французского тандема Ллойд Глaсспул — Николя Маю и проиграл со счетом 4:6, 6:7. Встреча продлилась один час и 31 минуту.