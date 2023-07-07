Виктория Азаренко вышла в ⅛ финала Уимблдона

В матче третьего круга экс-первая ракетка планеты переиграла в двух партиях российскую теннисистку Дарью Касаткину (10) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В 1/64 финала Азаренко одолела китаянку Юэ Юань (106) — 6:4, 5:7, 6:4, а потом уверенно победила представительницу Аргентины Надю Подорошку (80) — 6:3, 6:0. В матче за выход в четвертьфинал Азаренко встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (76) и американской теннисисткой Софией Кенин (128).