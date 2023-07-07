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19:49 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в ⅛ финала Уимблдона

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (20-й номер мирового рейтинга) вышла в ⅛ финала Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче третьего круга экс-первая ракетка планеты переиграла в двух партиях российскую теннисистку Дарью Касаткину (10) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В 1/64 финала Азаренко одолела китаянку Юэ Юань (106) — 6:4, 5:7, 6:4, а потом уверенно победила представительницу Аргентины Надю Подорошку (80) — 6:3, 6:0. В матче за выход в четвертьфинал Азаренко встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (76) и американской теннисисткой Софией Кенин (128).

Также сегодня свои поединки провели еще две белорусские теннисистки. Арина Соболенко (2) с большим трудом переиграла в трехсетовом матче представительницу Франции Варвару Грачеву (41) — 2:6, 7:5, 6:2. В первом раунде Соболенко обыграла венгерку Панну Удварди (82) — 6:3, 6:1. А вот Александра Саснович (69) уступила чешке Петре Квитовой (9) — 2:6, 2:6. В 1/64 финала Саснович победила испанку Нурию Парризас Диас (105) — 6:2, 6:1.

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