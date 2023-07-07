Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
21Повелитель Большого шлема
20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко — о трудной победе над Грачёвой: Мне надо было закричать, немного выпустить пар

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче 2-го круга Уимблдона над бывшей россиянкой Варварой Грачёвой, выступающей под флагом Франции, со счётом 2:6, 7:5, 6:2.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

"В первом сете я не показывала свой лучший теннис. Это был реально сумасшедший опыт. Но потом поменяла струны, немного изменила игру и стала чувствовать себя лучше на корте. Повторяла себе — продолжай бороться, и ты сможешь перевернуть игру. Очень тяжёлый матч и очень довольна победой. Я старалась биться, искала свой ритм и во втором сете чувствовала себя лучше, чувствовала, что у меня всё под контролем. А в третьем поняла, что вернулась в игру.

Мой крик во втором сете? Немного сумасшедший момент. Ракетку я бросить не могла, но мне надо было хотя бы закричать, как бы немного выпустить пар. После этого почувствовала облегчение и начала лучше думать.

Перед матчем я хорошо себя чувствовала. Было тепло, и я не поправила свои струны. Попросила поменять мне струны на более тяжёлые и после этого почувствовала себя лучше. После этого мяч не летел так далеко и быстро", — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Умер у меня на руках». Знаменитый бодибилдер скончался в возрасте 30 лет
Главный прокурор Чувашии погиб во время спортивного заплыва через Волгу.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь