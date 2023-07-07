Соболенко — о трудной победе над Грачёвой: Мне надо было закричать, немного выпустить пар

"В первом сете я не показывала свой лучший теннис. Это был реально сумасшедший опыт. Но потом поменяла струны, немного изменила игру и стала чувствовать себя лучше на корте. Повторяла себе — продолжай бороться, и ты сможешь перевернуть игру. Очень тяжёлый матч и очень довольна победой. Я старалась биться, искала свой ритм и во втором сете чувствовала себя лучше, чувствовала, что у меня всё под контролем. А в третьем поняла, что вернулась в игру.

Мой крик во втором сете? Немного сумасшедший момент. Ракетку я бросить не могла, но мне надо было хотя бы закричать, как бы немного выпустить пар. После этого почувствовала облегчение и начала лучше думать.