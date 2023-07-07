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21:31 (мск), источник: Vesti.kz

Вторая ракетка Казахстана вылетела с «Уимблдона»

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление в парном разряде «Уимблдона», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Babolat

Сегодня, 7 июля, она сыграла в матче первого круга в дуэте с Линдой Фрухвиртовой. Их соперницами стала норвежско-российская пара Ульрикке Эйкери — Александра Панова. Путинцева и Фрухвиртов проиграли со счетом 2:6, 6:2, 5:7. Напомним, ранее казахстанка проиграла в первом круге женского одиночного разряда «Уимблдона».

Продолжают же борьбу на турнире первые ракетки Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик.

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