Вторая ракетка Казахстана вылетела с «Уимблдона»

Сегодня, 7 июля, она сыграла в матче первого круга в дуэте с Линдой Фрухвиртовой. Их соперницами стала норвежско-российская пара Ульрикке Эйкери — Александра Панова. Путинцева и Фрухвиртов проиграли со счетом 2:6, 6:2, 5:7. Напомним, ранее казахстанка проиграла в первом круге женского одиночного разряда «Уимблдона».