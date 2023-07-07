Рублев обыграл Гоффена и встретится с Бубликом в четвертом круге Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев прошел в четвертый круг Уимблдона-2023.
Российский теннисист Андрей Рублев прошел в четвертый круг Уимблдона-2023.
В третьем круге он победил бельгийца Давида Гоффена в четырех сетах — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.
Соперником Рублева в четвертом круге станет казахстанец Александр Бублик.
Рублев повторил свой лучший результат на Уимблдоне. До этого он выходил в четвертый круг турнира лишь один раз в карьере — в 2021 году.