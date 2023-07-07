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21:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рублев обыграл Гоффена и встретится с Бубликом в четвертом круге Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в четвертый круг Уимблдона-2023.

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Источник: Reuters

В третьем круге он победил бельгийца Давида Гоффена в четырех сетах — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.

Соперником Рублева в четвертом круге станет казахстанец Александр Бублик.

Рублев повторил свой лучший результат на Уимблдоне. До этого он выходил в четвертый круг турнира лишь один раз в карьере — в 2021 году.

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