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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший теннисист Казахстана снялся с Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик отказался от выступлений в мужском парном разряде Уимблдона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2023

Александр в паре с австралийцем Люком Савиллом должен был сыграть с дуэтом Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США). Но Бублик вместе с партнером снялись с турнира.

В одиночном разряде казахстанец вышел в ⅛ финала, где сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым.

Отметим, что в рейтинге мужского одиночного разряда ATP Бублик занимает 26-е место, что является лучшим показателем среди казахстанцев.

В парном разряде Бублик занимает 240-е место, что является третьим результатом среди казахстанцев. Лучшим из представителей страны в парном разряде является Александр Недовесов, занимающий 48-е место, а Андрей Голубев располагается на 88-й строчке.

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