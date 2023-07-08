Лучший теннисист Казахстана снялся с Уимблдона

Александр в паре с австралийцем Люком Савиллом должен был сыграть с дуэтом Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США). Но Бублик вместе с партнером снялись с турнира.

В одиночном разряде казахстанец вышел в ⅛ финала, где сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым.

Отметим, что в рейтинге мужского одиночного разряда ATP Бублик занимает 26-е место, что является лучшим показателем среди казахстанцев.