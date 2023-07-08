Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в ⅛ финала Уимблдона

Сегодня в матче третьего раунда вторая ракетка мира победила российскую теннисистку Анну Блинкову, занимающую 40-е место в рейтинге WTA, — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В поединке за выход в четвертьфинал Соболенко встретится с еще одной россиянкой Екатериной Александровой (22-й номер мирового рейтинга).