Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
21Повелитель Большого шлема
23:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко рассказала, как собирается играть в ⅛ финала Уимблдона против Александровой

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем противостоянии в ⅛ финала Уимблдона с россиянкой Екатериной Александровой.

Наверх
Источник: Reuters

Александрова ведёт в личном противостоянии с Соболенко со счётом 3:2. Причём два последних матча выиграла Екатерина. Также дважды россиянка была сильнее белоруски в финальных матчах.

"Мы много раз играли друг против друга. Всегда тяжелые, упорные матчи. Очень близкие. Думаю, что для меня главное — сосредоточиться на своей игре, я собираюсь бороться за каждое очко, не сходить с ума на корте, играть с верой в себя, и, думаю, у меня есть большие шансы выиграть этот матч.

Она очень агрессивный игрок. У нее очень плоские, быстрые мячи. Очень агрессивный стиль. Хорошо подает. Хорошо двигается. Наносит действительно чистые удары. Да, против неё непросто играть", — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Умер у меня на руках». Знаменитый бодибилдер скончался в возрасте 30 лет
Главный прокурор Чувашии погиб во время спортивного заплыва через Волгу.
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь