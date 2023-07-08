Соболенко рассказала, как собирается играть в ⅛ финала Уимблдона против Александровой
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем противостоянии в ⅛ финала Уимблдона с россиянкой Екатериной Александровой.
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем противостоянии в ⅛ финала Уимблдона с россиянкой Екатериной Александровой.
Александрова ведёт в личном противостоянии с Соболенко со счётом 3:2. Причём два последних матча выиграла Екатерина. Также дважды россиянка была сильнее белоруски в финальных матчах.
"Мы много раз играли друг против друга. Всегда тяжелые, упорные матчи. Очень близкие. Думаю, что для меня главное — сосредоточиться на своей игре, я собираюсь бороться за каждое очко, не сходить с ума на корте, играть с верой в себя, и, думаю, у меня есть большие шансы выиграть этот матч.
Она очень агрессивный игрок. У нее очень плоские, быстрые мячи. Очень агрессивный стиль. Хорошо подает. Хорошо двигается. Наносит действительно чистые удары. Да, против неё непросто играть", — сказала Соболенко на пресс-конференции.