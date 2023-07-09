Рыбакина не оставила шансов сопернице и одержала десятую победу подряд на Уимблдоне

Источник: Уимблдон

Эта встреча стала первой между 24-летней казахстанкой и 26-летней Бултер. Их противостояние закрывало программу дня на центральном корте Уимблдона. По итогам 56 минут игры Елена установила окончательный результат на табло — 6:1, 6:1.

В ходе игры Рыбакина отметилась семью эйсами и 19 активно выигранными мячами, а также реализовала пять из семи брейк-поинтов. При этом казахстанка допустила 14 невынужденных ошибок, в том числе одну двойную. Ее соперница ни разу не добралась до брейк-поинта.

Это уже десятая победа подряд для Рыбакиной на кортах Уимблдона. В прошлом году она стала триумфатором соревнований, выиграв семь встреч кряду. В текущем розыгрыше она победила уже в трех встречах, упустив при этом всего одну партию.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Рыбакина поспорит с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (№ 13). Эта теннисистка в рамках текущего турнира уже огорчила другую казахстанку Юлию Путинцеву (№ 56), обыграв ее в первом круге со счетом 3:6, 6:0, 6:4.

Кроме того, Рыбакина и Хаддад-Майя играли друг с другом уже дважды, и обе встречи состоялись в этом году. В Абу-Даби (ОАЭ) Беатрис выиграла в трех партиях — 3:6, 6:3, 6:2, а в Штутгарте (Германия) казахстанка снялась с матча при счете 1:6, 1:3 в пользу соперницы. Поэтому Хаддад-Майя является одной из неудобных противниц для лучшей теннисистки Казахстана. Их третий очный матч пройдет в понедельник, 10 июля.