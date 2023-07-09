16-летняя теннисистка Андреева впервые вышла в четвертый круг турнира Большого шлема

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева в воскресенье обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в четвертый круг третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Андреевой, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. Потапова была посеяна на турнире под 22-м номером. В четвертом круге Андреева сыграет с финалисткой Открытого чемпионата США 2017 года американкой Мэдисон Киз (25-й номер посева).

Уимблдон 2023 года — второй турнир Большого шлема, в котором Андреева принимает участие на взрослом уровне. Ранее она вышла в третий круг Roland Garros.

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Australian Open, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Потаповой 22 года, она занимает 23-е место в мировом рейтинге и является обладательницей двух титулов WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее третьего круга. В 2016 году она выиграла юниорский Уимблдон в одиночном разряде.