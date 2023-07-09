«Не знаю, как остановил камбэк Саши». Рублев — о матче с Бубликом на Уимблдоне

"Я не знаю, как остановил камбэк Саши. Думал, что это не имеет значения. Я проиграл третий сет, четвертый сет, и в каждом у меня были шансы, брейк-пойнты, но либо он хорошо играл, либо я зажимался. Так что я говорил себе, что, если продолжу играть, у меня будет хотя бы один шанс. В итоге он появился, я хорошо принял, провел отличный розыгрыш и сделал брейк.
Наверное, удар в падении перед двойным матчболом был самым удачным за все время игры. Не знаю, это была удача, ничего более. Не думаю, что смогу сделать это еще раз.
Травма пальцев? Если я выиграл матч и вышел в четвертьфинал, то оно того стоило«, — приводит слова Рублева “Чемпионат”.
Следующим соперником Рублева станет победитель матча Хуберт Гуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).