«Я обычный подросток, делаю то, что делают девочки». Как живет 16-летняя сенсация Андреева

Третий раунд «Ролан Гаррос», а теперь уже четвёртый раунд Уимблдона юная звёздочка Мирра Андреева продолжает восхищать. После победы над Анастасией Потаповой россиянка рассказала, что в ней изменилось после Открытого чемпионата Франции и как в жизни она остаётся обычным подростком. А также призналась, что иногда старается копировать Рафаэля Надаля.

«После Парижа обстоятельно поговорила сама с собой и кое-что осознала»

— Очень рада победе, был тяжёлый матч, много долгих розыгрышей. Рада, что смогла победить, теперь я в четвёртом круге.

— Вы были полны решимости, особенно это было заметно, когда вы делали ошибки. Вы перфекционист?

— Вообще-то это немного странно, потому что я действительно перфекционист. В комнате у меня полный беспорядок, но когда мы играем в карты или я просто собираю вещи, то всё должно быть идеально. Даже не знаю, как объяснить. Я не перфекционист, но на корте являюсь им.

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— Вы не играли первые три месяца года, потом выиграли два турнира в Швейцарии. Почему не играли эти месяцы и какие у вас воспоминания от Швейцарии?

— Не играла, потому что у меня ограничения на турниры, надо было выбрать правильный момент, правильный турнир, чтобы не надо было проводить на нём много времени. После Австралии мне нужно было больше времени, и мы решили не усердствовать и не торопиться, выбирать правильные турниры.

От Швейцарии остались только приятные воспоминания, мне очень понравились эти два города. Там очень красиво, мы были в горах. Понравились корты и вообще всё. Швейцария — красивая страна, и я выиграла эти два турнира.

— Что из парижского опыта помогает вам здесь, особенно теперь, когда вы дошли до второй недели?

— После Парижа я обстоятельно поговорила сама с собой. Просто разговаривала с собой. Просто что-то осознала и приняла некоторые важные для себя решения. Думаю, что хорошо справилась, потому что пока всё получается. Просто поговорила с собой и решила, что мне нужно делать дальше. Пока что это работает.

— Эти решения касались вашей игры или поведения на корте или вашего отношения к теннису?

— Всего. Какое решение будет правильным на корте. Что делать, если я, например, проигрываю 1:5, 0:40. Не знаю, обо всём. И о теннисе, и о психологии.

«Я обычный подросток, делаю всё, что делают девочки»

— Вы говорили о том, как сохранять самообладание на корте. А вне корта вы психуете, как обычные подростки? Живёте обычной жизнью подростка? Делаете то, что делают ваши друзья, что напоминает вам, что вам 16?

— Думаю, я обычный подросток, обычная девочка. Мне кажется, я делаю всё, что делают девочки моего возраста. Люблю смотреть сериалы, уроки приходится делать, тут выбора нет. Надо пострадать ещё два года, и всё (улыбается).

В свободное время мне иногда хочется побыть одной, если настроение такое. Но чаще всего я смотрю Netflix, честно (улыбается).

— Ваша сестра сказала, что не удивлена вашими результатами, потому что заметила у вас перемену в психологии, что вы думаете как взрослая. Расскажите об этом своими словами?

— Что касается тенниса, то я многое изменила после разговора сама с собой после «Ролан Гаррос». Ещё после Australian Open я много над этим работала.

За пределами корта мне по-прежнему 16, иногда я могу быть ребёнком, жаловаться по разным поводам. А на корте стараюсь думать только о теннисе, об игре, о следующем розыгрыше. Но за пределами корта я другая (улыбается).

— Из квалификации как в мужской, так и в женской сетке остались только вы, это большое достижение. Ещё пару лет назад можно было услышать, что после квалификации невозможно выиграть «Шлем», но благодаря Эмме Радукану мы знаем, что это возможно. Её пример вас вдохновляет, вы верите, что можете повторить её достижение?

— В 2021 году она проделала потрясающую работу, все были под впечатлением. Думаю, она сама впечатлилась, что прошла квалификацию и выиграла «Шлем» в 18 лет. Это круто.

Но я стараюсь о таком не думать. Все эти мысли будут только мешать. Я просто стараюсь играть каждый матч и не думать, как далеко я уже зашла, какой сейчас раунд или против кого я играю. Просто стараюсь играть каждый розыгрыш, неважно, против кого. Неважно, какой раунд. Просто играю и всё. Я ничего не меняю по части психологии или в игре, а просто играю.

«Сегодня у дедушки день рождения, он пригласил человек 50, все смотрели мой матч»

— В прошлом году здесь не было русских игроков, от вас это не зависело. Но, кажется, между болельщиками и россиянами нет никаких трений. Хорошо, что здешние болельщики ни в чём не обвиняют российских игроков?

— Да, я ничего такого не замечала. Просто играю в теннис и всё. Я просто теннисистка.

— Игра перед болельщиками — главное отличие от юниорских турниров? Как трибуны на вас влияют, это вас подстёгивает? Или вы больше нервничаете, когда все выкрикивают ваше имя?

— Раньше это точно мешало бы мне в некоторых моментах. Сегодня помню, что временами кто-то кричал моё имя, поддерживал меня. Старалась использовать это в свою пользу.

Я чувствую поддержку трибун. Когда я выигрываю очко, все меня подстёгивают, хлопают, это сильно помогает. Рада, что трибуны были не только за меня, это было бы несправедливо. Сегодня были хорошие зрители, поддерживали нас обеих. Мне понравилась атмосфера.

— Кажется, за вас болеют почти все на Уимблдоне. А понимаете, насколько сильно за вас болеют дома?

— Да, особенно сегодня, сегодня день рождения моего дедушки. Они смотрели мой матч, пригласили человек 50. Сегодня я получила гораздо больше поддержки, больше тёплых сообщений от семьи. Уже поговорила с бабушкой и дедушкой, поздравила с днём рождения.

— А если говорить вообще о стране?

— Чувствую поддержку из Красноярска, меня поддерживает много людей. Они выкладывают «сториз», отмечают меня в публикациях. Это здорово. Очень приятно, что они меня помнят (улыбается). И до сих пор болеют за меня, хотя я там с зимы не была.

— До квалификации вы не играли на траве. Теперь вы выиграли шесть матчей подряд. Сами удивились такому или считали, что это возможно?

— Если честно, я об этом просто не думаю. В первом матче квалификации у меня не было никаких ожиданий, потому что это был мой первый матч на траве. Я просто старалась выложиться на полную, оставить всё на корте.

После того матча я нашла правильный ритм, и, должна сказать, он очень хорошо работает. В общем, никаких ожиданий у меня не было, я просто играю. Я всегда говорю, что это игра. Игра определит, кто выиграет.

«Мысленно стараюсь подражать Надалю»

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— У вас очень характерный стиль, вы равняетесь на кого-то определённого?

— Я всегда восхищалась Федерером, он всегда был моим любимым игроком. Но победа Надаля на «Ролан Гаррос» в 2022-м произвела на меня огромное впечатление, потому что он вернулся после травмы, выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».

Можно сказать, что после этого я иногда мысленно стараюсь подражать ему. Стараюсь запоминать, что он делал в эти моменты. Иногда, можно сказать, я его копирую.

— Вы тренируетесь во Франции в той же академии, где тренировался Даниил Медведев. Почему выбрали эту академию?

— У нас было два варианта. Я сыграла на турнире в Европе, после чего могла уехать либо в Академию Рафы Надаля, либо в Канны. Канны были ближе, мы решили поехать туда. Мне там понравилось, так что мы решили попробовать. Нам всё там нравится, поэтому сейчас мы там.