Мирра Андреева рассказала об отношении на Уимблдоне к теннисистам из России

«Упреки в адрес российских игроков? Я ничего не чувствую. Я просто играю в теннис, и все. Я бы точно сказала, что раньше это могло меня беспокоить в некоторые моменты. Честно говоря, я помню, что сегодня в некоторых моментах кто-то выкрикивал мое имя, кто-то действительно поддерживал меня. Я просто старалась использовать это для себя. Я просто чувствую поддержку публики. Когда я выигрываю очко, я чувствую, что все поддерживают меня, все болеют за меня, это очень мне помогает. Я очень рада, что публика была не только на моей стороне, потому что это было бы несправедливо. Я могу сказать, что они поддерживали нас обеих», — сказала Андреева на пресс-конференции. «Я также чувствую поддержку из Красноярска, меня многие поддерживают. Они отмечают меня везде. Конечно, это здорово. Я чувствую себя очень хорошо, потому что они помнят меня (улыбается). Да, я в восторге от того, что они до сих пор за меня болеют, хотя последний раз я была там зимой», — добавила теннисистка.