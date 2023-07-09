Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала Уимблдона

В матче четвертого круга экс-первая ракетка планеты уступила украинке Элине Свитолиной (76) — 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет лидер мирового рейтинга полька Ига Свентек. В 1/64 финала Азаренко победила китаянку Юэ Юань (106) — 6:4, 5:7, 6:4, представительницу Аргентины Надю Подорошку (80) — 6:3, 6:0 и россиянку Дарью Касаткину (10) — 6:2, 6:4. В первом матче парного разряда Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад Майя обыграли испанско-японский тандем Кристина Буча / Макото Ниномия — 6:4, 7:5. Еще один белорусско-бразильский дуэт Лидия Морозова / Ингрид Мартинс в 1/16 финала … румынск… пар… Жаклин Кристиан / Ана Богдан — …