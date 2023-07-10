16-летняя Андреева проиграла американке. Мирра разозлилась на судью и не пожала ей руку

Мирра Андреева, выступающая на своём втором взрослом турнире «Большого шлема» подряд (вслед за «Роллан Гаррос»), продолжает радовать российских болельщиков. И в Париже, и в Лондоне 16-летняя россиянка пробивалась в финальные сетки через квалификацию. Интересно, что в начале года Андреева ещё играла финал Открытого чемпионата Австралии по юниорам, а теперь уже бьётся за выход в четвертьфинал взрослого «Шлема».

По пути к сегодняшнему матчу с Мэдисон Киз младшая из сестёр Андреевых уже успела выбить из борьбы китаянку Ван, чешку Крейчикову и соотечественницу Потапову.

Таким образом, Мирра впервые вышла в ⅛ финала ТБШ, повторив на Уимблдоне достижение Марии Шараповой, которая преодолела этот рубеж ровно 20 лет назад тоже в возрасте 16 лет. Среди российских теннисисток в XXI веке на английском «Шлеме» такое больше не удавалось никому.

Если брать более раннее время, то лучший результат здесь принадлежит Анне Курниковой, которая в 1997-м в 16 лет стала полуфиналисткой турнира, проиграв там своей сверстнице — Мартине Хингис.

Мирра уже осваивается в топ-100 лайв-рейтинга, подбираясь всё ближе к топ-50. При таком прогрессе и отношении к делу в дальнейшем, нет сомнений, Андреева будет только прогрессировать.

«Очень рада, что выиграла этот матч. Анастасия играла очень хорошо. Поздравляю её и всю её команду, потому что они провели хорошую работу. Я сделала всё, что могла. Отдала всю себя, смогла вернуться в игру при счёте 1:4 во втором сете. Так что, конечно, я чувствую себя прекрасно», — заявила Андреева после победы над Потаповой.

Если говорить о Кис, то буквально перед стартом Уимблдона американка в финале турнира в Истбурне оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной. Мэдисон давно в женском туре, это опытная и проверенная временем теннисистка.

Девушки раньше никогда друг с другом не играли. Кис на правах более опытной спортсменки начала матч намного мощнее, с ходу сделав брейк, но Мирра сразу ответила тем же. На решающем очке за россиянку сыграл трос. Мирра постепенно разыгрывалась и прибавила до такой степени, что сделала ещё два брейка и забрала первую партию у ошарашенной американки. Очень чисто и умно играла россиянка, за теннисом в её исполнении приятно наблюдать. Кис впереди по ударам навылет — 10:5, но и невынужденных ошибок у неё больше — 12:6.

Второй сет Мирра начала с уверенного брейка, перед этим взяв свою подачу. Мэдисон всё больше нервничала — игра у американки валилась из рук. В концовке у Андреевой был хороший шанс во второй раз за сет взять чужую подачу и повести 5:1, но соперница спасла этот гейм, а затем взяла подачу нашей теннисистки, явно прибавив психологически.

В итоге дело дошло до тай-брейка, на котором удачливее оказалась Кис. У американки очень мощный бэкхенд, ударами справа она зачастую и ставила Мирру в сложное положение. Нужно было придумывать какой-то план, чтобы не позволять Мэдисон проявлять свои лучшие качества на корте. От злости после проигранной партии Андреева швырнула ракетку, за что получила предупреждение. Кис стала действовать активнее и постоянно выходила к сетке. Она впереди по ударам навылет — 18:5, но и невынужденных ошибок у неё намного больше — 21:6.

В третьем сете Кис начала увереннее, а Мирра будто расстроилась и сбавила обороты, проиграв свою подачу, ещё и с двойной ошибкой в ключевой момент. Возможно, на игре россиянки начала сказываться усталость. Накануне она играла, в том время как Мэдисон отдыхала.

Андреева держалась и старалась из последних сил, на глазах начали появляться слёзы, а затем и вовсе Миру в важнейший момент наказали якобы за брошенную на корт ракетку. На самом же деле у Андреевой поехала опорная нога, и она выронила ракетку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b2bf7153216983e0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239108&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судья ей присудила штрафное очко, потому что ранее уже было предупреждение и получился матчбол. Кис воспользовалась ситуацией и довела матч до победы. Но для Мирры всё равно получился отличный Уимблдон, молодую россиянку можно только поздравить. Андреева всё ближе к топ-50 женского рейтинга.