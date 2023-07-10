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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Ремейк финала 2022 года. Определилась соперница Рыбакиной в ¼ финала Уимблдона

Определилась соперница Елены Рыбакиной в ¼ финала женского одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2023

На этой стадии первая ракетка Казахстана сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая в четвертом круге одолела Петру Квитову из Чехии — 6:0, 6:3.

Встреча длилась один час и три минуты.

Рыбакина в четвертом круге обыграла Беатрис Хаддад-Майю, которая из-за травмы отказалась продолжать борьбу.

Напомним, что в финале Уимблдона-2022 Рыбакина обыграла Жабер по итогам трех сетов — 3:6, 6:2, 6:2.

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