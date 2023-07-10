Медведев поддержал Азаренко по вопросу рукопожатий с украинцами

«Я думаю, то, что Азаренко освистали, — большое недоразумение. Очень жаль Вику, потому что она проиграла 9:11 на тай-брейке. Это жестоко для любого, кто проигрывает на тай-брейке в третьем сете. Мне действительно понравилась ее реакция на пресс-конференции, она с уважением отнеслась к решению Свитолиной не пожимать друг другу руки. Я думаю, что толпа, которая приходит на корт № 1 — это может быть 10 000 человек. Не все из них будут знать историю, стоящую за этим. Они увидели только то, что Вика отказалась пожимать руку. Вот поэтому, думаю, они освистали ее. Мне понравился ее ответ, когда она сказала, что это был отличный матч, давайте говорить о теннисе», — сказал Медведев на пресс-конференции.