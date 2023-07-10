Соболенко уверена, что россиянка Андреева станет теннисисткой топ-уровня

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет на высоком уровне и в будущем станет топ-теннисисткой. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник высказала вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

В понедельник Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв россиянку Екатерину Александрову. Следующей соперницей белоруски станет американка Мэдисон Киз, победившая в матче четвертого круга Андрееву.

«Когда мне было 16, я била куда угодно, но только не в корт. Я встречалась с Андреевой на турнире в Мадриде, она играет на очень высоком уровне, борется за каждое очко, — сказала Соболенко. — Она определенно станет топ-игроком. Я впечатлена ее игрой и тем, что она делает в женском теннисе. Она станет отличным игроком».

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Уимблдон 2023 года стал для Андреевой вторым турниром Большого шлема на взрослом уровне. Ранее она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции.