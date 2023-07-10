Медведев признался, что приехал на Уимблдон за победой

«Я всегда хочу выигрывать турниры Большого шлема. Уимблдон не был таким успешным для меня. Но сейчас это уже лучший результат в моей карьере здесь. Я не хочу останавливаться. Я играю отлично. С нетерпением жду следующих матчей и хочу обязательно победить», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.