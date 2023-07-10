Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
21:52 (мск), источник: RT на русском

Медведев признался, что приехал на Уимблдон за победой

Россиянин Даниил Медведев сообщил, что намерен одержать победу на Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2023 года.

Наверх
Источник: AP 2023

«Я всегда хочу выигрывать турниры Большого шлема. Уимблдон не был таким успешным для меня. Но сейчас это уже лучший результат в моей карьере здесь. Я не хочу останавливаться. Я играю отлично. С нетерпением жду следующих матчей и хочу обязательно победить», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Медведев в матче четвёртого круга встречался с чехом Иржи Легечкой. Российский теннисист уверенно выиграл в первом сете со счётом 6:4 и повёл во втором 6:2. Позже чех отказался продолжать борьбу.

В следующем раунде Медведев сыграет с Кристофером Юбэнксом (США).

Ранее Медведев высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведев поддержал Азаренко в вопросе рукопожатий с украинскими...
Politico: Байден намерен встретиться с Зеленским и Эрдоганом на саммите...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь