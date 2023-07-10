«Я счастлива в отношениях, вот что действительно важно». История любви Курниковой и Иглесиаса

В нулевых Анне Курниковой не было равных. О популярности молодой и успешной теннисистки мечтала каждая спортсменка и модель. Имя россиянки знали во всем мире. Журнал FHM включил бывшую первую ракетку мира в парном разряде в топ-100 самых сексуальных женщин современности. Она красовалась на обложках многих журналов.

К ее персоне всегда было приковано внимание общественности. Неудивительно, что девушка крутила романы с самыми завидными женихами. По слухам, она состояла в отношениях с российскими хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым. С последним спортсменка даже успела зарегистрироваться, но брак продлился недолго. А затем Анна встретила любовь всей своей жизни.

История знакомства

В 2001 году Курникову пригласили сняться в клипе испанского певца Энрике Иглесиаса на песню Escape. Правда, омрачил их знакомство неприятный инцидент. У Анны воспалилась губа, по задумке режиссера артист должен был поцеловать теннисистку. Он отказался это делать, аргументировав, что не хочет прикасаться к «этой прыщавой малолетке». Гримеры смогли исправить ситуацию. Только впечатление у россиянки было уже испорчено: «Наглец! Зазнайка! Отвратительный тип! Как он посмел?! Что он вообще о себе вообразил?».

Высокомерное поведение музыканта должно было оттолкнуть девушку, но вскоре между ними вспыхнули чувства. Якобы именно после этого супруг спортсменки подал на развод и расторг контракт с агентской фирмой, которая свела его жену со звездой испанской эстрады. «Мне хотелось начать все заново — и профессиональную, и личную жизнь», — говорил тогда хоккеист.

Была свадьба или нет?

Анну и Энрике все чаще стали видеть вместе. Внимание всех папарацци было приковано к этой парочке. В одном интервью Иглесиас признался, чем именно его зацепила российская теннисистка: «Мне не нужны никакие шумные вечеринки, мне не нравится постоянно быть на виду. Анна в этом плане меня полностью поддерживает. Она не “пятизвездочная гламурная красотка”.

Через год после знакомства на безымянном пальце Курниковой появилось заветное кольцо. Поклонники пары ждали объявление о скорой свадьбе, но этого не произошло. «Я счастлива в отношениях, вот что действительно важно», — ответила девушка журналистам Women’s Health на вопрос о бракосочетании.

Энрике также высказался об отсутствии штампа: «Я полностью убежден, что нет необходимости в куске бумаги. Ведь он не доказывает всех чувств, не демонстрирует любовь тому, кого вы выбрали для жизни. Анна однозначно главная женщина моей жизни. Я это могу утверждать со стопроцентной уверенностью».

С тех пор в СМИ гадают — обручилась пара или нет. Официальных заявлений нет до сих пор. Курникова любит подливать масла в огонь: несколько лет назад Анна в своих соцсетях указала двойную фамилию Курникова-Иглесиас. Мимо такого светская хроника не могла пройти. Это породило новую волну предположений.

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Иглесиас тоже любит нагнать тумана. В 2007 году в интервью изданию Aftonbladet артист заявил, что сейчас он одинок, но в этом нет ничего страшного. Мировые таблоиды взорвались. Однако вскоре испанец сделал заявление о том, что это была шутка. В 2013-м Энрике провел большой период времени на родине, пока Анна грустила в Майами. Причина — ссора из-за вопроса о появлении детей. По слухам, теннисистка не хотела рожать вне брака.

Несмотря на все слухи и домыслы, спортсменка и певец вместе уже более 20 лет. Энрике с Анной обосновались в особняке стоимостью порядка 26 миллионов долларов в Майами. Их ближайшие соседи — голливудский актер Мэтт Дэймон и певец Рики Мартин. На территории «поместья» построили теннисный корт, бассейн. Рядом имеется и большая лужайка. При этом звездная пара не афиширует свои отношения, не дает интервью и предпочитает шумным пати семейные вечера. К тому же сейчас они являются многодетными родителями.

Воспитание троих детей

У Иглесиаса и Курниковой получилось создать крепкий союз. В подтверждение этому у пары есть трое детей. Из близкого окружения стало известно, что влюбленные долго не могли зачать ребенка. Только в 2017 году на свет появились близнецы: мальчик Николас и девочка Люси. Правда, от публики беременность Анны тщательно скрывали. Поэтому новость о рождении детей стала настоящей сенсацией. Пара хотела скрыть от мира и рождение третьего ребенка — девочки Марии (Мэри). Правда, брат Энрике разболтал секретную информацию.

Сегодня в соцсетях Иглесиас и Курникова часто делятся кадрами из семейного архива. Родители показывают, как растут их дети. Николас играет в футбол (Энрике является футбольным болельщиком), вместе с отцом смотрит матчи по телевизору. В воспитании родители пришли к выводу, что спорт важен для будущего их наследников.