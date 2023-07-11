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00:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Женская теннисная ассоциация оценила отказ украинок от рукопожатий с россиянками

Женская теннисная ассоциация (WTA) оценила отказ украинок от рукопожатий с россиянками и белорусками на турнирах. Об этом сообщается в Twitter организации.

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Источник: Reuters

В WTA заявили, что с уважением относятся к решению украинок. «У нас одни из лучших болельщиков в мире, и мы благодарны им за их страсть и преданность, а также благодарим их за понимание и уважение к спортсменам», — говорится в сообщении организации.

10 июля украинка Элина Свитолина обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA во время пресс-конференции на Уимблдоне-2023. Свитолина призвала теннисные организации выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.

Украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители освистывают спортсменок.

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