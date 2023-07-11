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01:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович выразил уважение Рублеву накануне матча на Уимблдоне

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема серб Новак Джокович заявил, что российский теннисист Андрей Рублев является одним из самых стабильных игроков на всех покрытиях, и отметил, что очень его уважает.

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Источник: Reuters

В понедельник Джокович обыграл в матче четвертого круга Уимблдона поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. Серб вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с Рублевым.

«Андрей Рублев — фантастический игрок, у которого один из лучших форхендов в мире. Своей интенсивностью он создает напряжение на корте. Очень приятный парень, очень приятный человек. Он усердно работал, чтобы попасть в топ-10, откуда не выходит в последние несколько лет. Он один из самых стабильных игроков на всех покрытиях. Я очень его уважаю. Я был удивлен, что он еще ни разу не выходил в полуфинал турнира Большого шлема, что, очевидно, послужит для него дополнительной мотивацией, вдохновит показать свой лучший теннис», — цитирует Джоковича asapsports.com.

«Мне придется иначе, чем с Хуркачем, тактически готовиться к игре с Рублевым. У него не такая мощная подача, как у Хуркача, но у него определенно более быстрые руки, очень мощная игра на задней линии. Да, я буду надеяться, что завтра восстановлюсь и буду максимально свежим», — добавил серб.

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