Джокович выразил уважение Рублеву накануне матча на Уимблдоне

В понедельник Джокович обыграл в матче четвертого круга Уимблдона поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. Серб вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с Рублевым.
«Андрей Рублев — фантастический игрок, у которого один из лучших форхендов в мире. Своей интенсивностью он создает напряжение на корте. Очень приятный парень, очень приятный человек. Он усердно работал, чтобы попасть в топ-10, откуда не выходит в последние несколько лет. Он один из самых стабильных игроков на всех покрытиях. Я очень его уважаю. Я был удивлен, что он еще ни разу не выходил в полуфинал турнира Большого шлема, что, очевидно, послужит для него дополнительной мотивацией, вдохновит показать свой лучший теннис», — цитирует Джоковича asapsports.com.
«Мне придется иначе, чем с Хуркачем, тактически готовиться к игре с Рублевым. У него не такая мощная подача, как у Хуркача, но у него определенно более быстрые руки, очень мощная игра на задней линии. Да, я буду надеяться, что завтра восстановлюсь и буду максимально свежим», — добавил серб.