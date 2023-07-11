Джокович выразил уважение Рублеву накануне матча на Уимблдоне

«Андрей Рублев — фантастический игрок, у которого один из лучших форхендов в мире. Своей интенсивностью он создает напряжение на корте. Очень приятный парень, очень приятный человек. Он усердно работал, чтобы попасть в топ-10, откуда не выходит в последние несколько лет. Он один из самых стабильных игроков на всех покрытиях. Я очень его уважаю. Я был удивлен, что он еще ни разу не выходил в полуфинал турнира Большого шлема, что, очевидно, послужит для него дополнительной мотивацией, вдохновит показать свой лучший теннис», — цитирует Джоковича asapsports.com.