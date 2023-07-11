Мирру Андрееву оштрафовали на 8 тысяч долларов за поведение на Уимблдоне

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За выход в четвертый круг Андреева заработала 267,5 тысячи долларов. Согласно законодательству Великобритании, призовые теннисистов облагаются налогом примерно в 40%. Таким образом, россиянка получит около 160 тысяч долларов.

В понедельник 16-летняя Андреева, которая проводила свой дебютный Уимблдон, уступила Киз в четвертом круге. Судья матча оштрафовал на очко Андрееву в финальном гейме третьего сета за то, что она бросила ракетку на корт. Россиянка перед этим получила предупреждение от судьи после тай-брейка второго сета. В моменте со штрафом Андреева пыталась объяснить арбитру, что упала на корт и поэтому выронила ракетку, однако ее доводы не были приняты. По окончании матча Андреева пожала руку сопернице, но прошла мимо вышки с арбитром.

После игры Андрееву поддержал бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик, который написал в Twitter, что решение о штрафе было перебором.