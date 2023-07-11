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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мирру Андрееву оштрафовали на 8 тысяч долларов за поведение на Уимблдоне

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева оштрафована на восемь тысяч долларов за неспортивное поведение во время матча четвертого круга Уимблдона против американки Мэдисон Киз, сообщает в своем Twitter журналист Джеймс Грей.

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За выход в четвертый круг Андреева заработала 267,5 тысячи долларов. Согласно законодательству Великобритании, призовые теннисистов облагаются налогом примерно в 40%. Таким образом, россиянка получит около 160 тысяч долларов.

В понедельник 16-летняя Андреева, которая проводила свой дебютный Уимблдон, уступила Киз в четвертом круге. Судья матча оштрафовал на очко Андрееву в финальном гейме третьего сета за то, что она бросила ракетку на корт. Россиянка перед этим получила предупреждение от судьи после тай-брейка второго сета. В моменте со штрафом Андреева пыталась объяснить арбитру, что упала на корт и поэтому выронила ракетку, однако ее доводы не были приняты. По окончании матча Андреева пожала руку сопернице, но прошла мимо вышки с арбитром.

После игры Андрееву поддержал бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик, который написал в Twitter, что решение о штрафе было перебором.

В лайв-рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева поднялась на 64-е место, после окончания Уимблдона россиянка дебютирует в топ-100. В апреле она на соревнованиях в Мадриде стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году. В начале июня россиянка дошла до третьего раунда дебютного для себя «Ролан Гаррос».

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