Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Мэдисон Кис
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, вышла в полуфинал Уимблдона.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, вышла в полуфинал Уимблдона.
В ¼ финала спортсменка в двух сетах обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Теннисистки провели на корте № 1 1 час 27 минут. Арина Соболенко по ходу встречи выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Мэдисон Кис — пять подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Каждая из спортсменок в матче допустила по две двойные ошибки.
В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей матча между прошлогодними финалистками Уимблдона — Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3) или Онс Жабер (Тунис, 6).
Белорусская теннисистка вышла в третий полуфинал на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне: ранее Соболенко одерживала победу на Australian Open и играла в полуфинале «Ролан Гаррос».