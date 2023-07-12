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16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Мэдисон Кис

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, вышла в полуфинал Уимблдона.

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Источник: Reuters

В ¼ финала спортсменка в двух сетах обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте № 1 1 час 27 минут. Арина Соболенко по ходу встречи выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Мэдисон Кис — пять подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Каждая из спортсменок в матче допустила по две двойные ошибки.

В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей матча между прошлогодними финалистками Уимблдона — Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3) или Онс Жабер (Тунис, 6).

Белорусская теннисистка вышла в третий полуфинал на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне: ранее Соболенко одерживала победу на Australian Open и играла в полуфинале «Ролан Гаррос».

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