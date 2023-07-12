Соболенко: Я с детства мечтала о чемпионском титуле на Уимблдоне. Этот турнир совсем другой, он более особенный

"Это действительно потрясающее чувство — вернуться в полуфинал. Не могу дождаться, чтобы сыграть свой второй полуфинал на Уимблдоне, и надеюсь, что смогу выступить лучше, чем в прошлый раз.

Это была действительно тяжелая игра, я была невероятно рада выиграть второй сет. Гейм при счете 3:4, когда я уступала 0:40, был невероятным.

С детства я мечтала о чемпионском титуле на Уимблдоне, это нечто особенное. Уимблдон — совсем другой, он более особенный. Не имеет значения, с кем я буду играть [в полуфинале], это будет тяжелая битва", — приводит слова Соболенко Pundit Arena.

В полуфинале Соболенко сыграет против победительницы матча между действующей чемпионкой турнира Еленой Рыбакиной и Онс Жабер из Туниса.