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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев улучшил свой рекордный результат на Уимблдоне, пробившись в полуфинал травяного теннисного турнира Большого шлема, который проходит в Лондоне.

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Источник: ATP Tour

В матче ¼ финала Медведев (3-й номер посева) обыграл в пяти сетах американца Кристофера Юбэнкса со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

До нынешнего сезона Медведев не доходил на Уимблдоне дальше четвертого круга. Даниил оказался единственным из трех российских теннисистов, ранее пробившихся в ¼ финала, который сумел отобраться в четверку лучших.

За выход в финал третьего в сезоне турнира Большого шлема Медведев поспорит с победителем матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1) и датчанином Хольгером Руне (6).

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