Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

В матче ¼ финала Медведев (3-й номер посева) обыграл в пяти сетах американца Кристофера Юбэнкса со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

До нынешнего сезона Медведев не доходил на Уимблдоне дальше четвертого круга. Даниил оказался единственным из трех российских теннисистов, ранее пробившихся в ¼ финала, который сумел отобраться в четверку лучших.

За выход в финал третьего в сезоне турнира Большого шлема Медведев поспорит с победителем матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1) и датчанином Хольгером Руне (6).