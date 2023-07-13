Вторая ракетка Казахстана вышла в полуфинал турнира в Швеции
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 56 место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал турнира WTA 125 в шведском Бастаде, сообщают Vesti.kz.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 56 место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал турнира WTA 125 в шведском Бастаде, сообщают Vesti.kz.
В рамках ¼-й она сыграла с представительницей Испании Аленой Большовой из второй сотни рейтинга и одержала победу в трех сетах со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4.
В полуфинале Путинцева сыграет с победительницей пары Ольга Данилович (Сербия) — Виктория Томова (Болгария).