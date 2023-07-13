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19:59 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Жабер обыграла Соболенко и вышла в финал Уимблдона второй раз подряд

В решающем матче представительница Туниса сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

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Источник: Reuters

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Представительница Туниса Онс Жабер в четверг обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 в пользу Жабер, посеянной на турнире под шестым номером. У Соболенко был второй номер, в случае выхода в финала она 17 июля возглавила бы мировой рейтинг. В финале Жабер сыграет против представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой (без номера посева), матч пройдет 15 июля. Жабер выходит в финал Уимблдона второй год подряд, в прошлом году она в решающем матче уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Жабер 28 лет, она располагается на шестой позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 4 победы на турнирах под эгидой организации. Помимо двух выходов в финал Уимблдона, она также доходила до этой стадии турниров Большого шлема на Открытом чемпионате США в 2022 году.

Соболенко 25 лет, она занимает второе место в рейтинге WTA, на ее счету 13 титулов под эгидой организации, 3 из которых спортсменка выиграла в текущем сезоне. Лучшим результатом Соболенко на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.

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