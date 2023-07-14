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11:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев ворвался в теннисный топ благодаря любви. Поможет ли ему семья победить первую ракетку мира на Уимблдоне?

Взлет россиянина произошел после свадьбы, а возвращение в топ — после рождения дочери.

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Источник: Без источника

Матч первых ракеток мира — текущей и бывшей — Карлоса Алькараса и Даниила Медведева поставлен финальным запуском в пятницу на Центральном корте в Лондоне. Испанец и россиянин пока что встречались всего два раза, и счет побед и поражений равный. При этом на траве побеждал Медведев — случилось это два года назад на том же Уимблдоне. В полуфинале звездных соперников поддерживают самые близкие. Карлоса — теннисистка Мария Хименес, с которой он, по слухам, встречается. Отношения между ними держатся в тайне, но в социальных сетях можно найти фотографию, на которой Алькарас целует Марию. Личная жизнь Медведева — далеко не секрет: на всех турнирах его поддерживает жена Дарья, тоже бывшая теннисистка. В конце прошлого года у супругов родилась дочь Алиса.

На открытом чемпионате Австралии впервые за долго время супруга Даниила Медведева не сопровождала его на матчах. Дарья смотрела за успехами Дани по телевизору — следила за онлайн-трансляциями в интернете. «Да, в этот раз Даша осталась дома. За моими матчами она следит по телевизору и в онлайне. Когда встречался с Феликсом, жена одновременно смотрела матч по телевизору и проверяла счет в интернете, так как картинка немного запаздывала. Она видела сначала результат, например, 30:0, а потом розыгрыш и удивлялась: “Как же он победит тут, это невозможно!” — рассказывал Медведев журналистам.

Источник: соцсети

Возможно, именно личной поддержки Даши не хватило Дане в Мельбурне в финале против Надаля. Он вел 2:0 по сетам, но обидно проиграл. Почему супруги первой ракетки России, не было на трибуне в Австралии выяснилось позже. В том сезоне Дарья была беременна, постоянно летать было опасно. 15 октября прошлого года Медведевы объявили о рождении дочери Алисы — и теперь Даниил часто делится ее фотографиями, буквально светясь на них от счастья.

«Все очень хорошо. На самом деле в этот период не я единственный стал отцом. Рафа (Надаль), к примеру, тоже. В туре стало очень много родителей. Думаю, лично меня это отвлекать не будет. Я сохраняю мотивацию и буду делать все, что в моих силах. Я буду стараться выкладываться по максимуму для дочери. Очевидно, что я часто буду вдали от дома, но я буду стараться брать с собой всю семью», — приводит слова Медведева Ubitennis.

В интервью для пресс-службы ATP Даниил был еще более откровенным: «Это эмоции, которые, как мне казалось раньше, я не могу испытывать, по крайней мере, в таком объеме. Потому что я все-таки в жизни холодный человек. Теперь же я понимаю — на самом деле я очень чувствительный. Очень много приятных эмоций! В то же время я хочу и дальше тренироваться, ездить по турнирам и делать все, чтобы побеждать. В этом отношении ничего не меняется».

Медведевы живут в Монако, там же они крестили дочь по православному обряду. И сделали это в русской церкви — Даня сам опубликовал фото в церемонии, где присутствовали их близкие друзья, в том числе теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Источник: AP 2023

Прорыв благодаря свадьбе

О своих отношениях с женой Даниил рассказывает мало. Дарья вообще обычно не комментирует ничего, но почти всегда присутствует рядом с мужем. Только в интервью Tatler Медведевы достаточно подробно рассказывали о своих отношениях. Даша вспомнила, как они с Даней впервые познакомились.

Я отлично помню, когда впервые услышала фамилию «Медведев». Нам было лет по 12, мы оказались на турнире в Анталье. И вот сидим в кафе прямо над кортами, обедаем — моя мама, тренер, еще какие-то девочки. Вдруг слышим вой. Звук кидания ракеток, слезы. Моя мама спрашивает: «Что происходит?». А папа Вероники Кудерметовой начинает смеяться: «Медведев играет. Вы его не знаете?». Мы пошли смотреть. Это был матч на три с половиной часа. Что-то с чем-то. Свечки, розыгрыши по 50 ударов. Даня с самого детства привык бороться до последнего, готов был что угодно делать — криво, косо… Только бы выиграть. И в этом смысле он совсем не изменился.

Дарья тоже раньше играла в теннис — как рассказывал Даниил, «профессионально до 18 лет». Медведеву нравится, что супруга разбирается в этом виде спорта — так гораздо проще планировать семейную жизнь.

«Намного тяжелее встречаться и жить с тем, кто изначально мало понимает в теннисе. Понятно, что потом это придет, но все же. Первый турнир, на который она поехала со мной, был “Уимблдон”, где я обыграл Вавринку. Игорь Куницын подходит и говорит: “Что там с тобой за девушка?” Я ему объяснил, что она раньше в теннис играла, а он говорит: “Ну тогда супер! Иначе бы за день до матча она сказала: “Поехали в молл”. Она понимает, что так делать нельзя, как и многие другие вещи. Конечно, из-за этого намного легче строить отношения”, — рассуждал Медведев вскоре после женитьбы в интервью “Евроспорту”.

Дарья помогает Даниилу выигрывать и зарабатывать — в 2019-м она предсказала Медведеву взлет и попадание в топ-10 рейтинга ATP тогда, когда сам теннисист буквально проигрывал каждый день. После женитьбы произошел прорыв — если раньше россиянин стоял далеко за топ-50, то теперь успел побывать и топ-1.

«До того, как сделал предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за десять месяцев выиграл два крупных турнира и вошел в топ-10, — рассказывал Даниил Vogue. — Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга, я зарабатываю, а Даша помогает мне зарабатывать больше».

Дарья и Даниил долго встречались перед женитьбой, и только в 2018 году решились закрепить отношения. Даша работала на РБК и в художественной галерее «МастАРТ». Медведеву тогда нужно было уезжать на американскую серию турниров, а Даше предложили на три месяца отправиться в Китай. «Я пришла к нему с вопросом: “Что мы делаем?”. Возможно, именно это подтолкнуло его к решительным действиям, и он сделал мне предложение», — рассказывала Медведева.

Дарья и Даниил расписались 12 сентября 2018 году в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Несмотря на то, что Даня мало рассказывает о личной жизни, он сделал это открыто после победы в финале US Open над Новаком Джоковичем. Тогда Медведев не дал сербу собрать календарный «Шлем», а свое достижение посвятил супруге.

«Хотел бы завершить речь на сладкой ноте. Сегодня у нас с супругой третья годовщина свадьбы. Я не знал, что ей подарить, и по ходу турнира даже не мог думать о подарке. Понял, что точно надо побеждать в финале, так как осознал, что времени, чтобы найти подарок, у меня просто нет. Я люблю тебя, Даша! Спасибо тебе».

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